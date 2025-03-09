СМИ рассказали о попытках Зеленского наладить отношения с Вашингтоном

Владимир Зеленский пытается после скандала в Белом доме наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, рассказали обозреватели Шивон О'Грэйди и Константин Худов в статье для The Washington Post.

Переговоры в Белом доме прошли 28 февраля. Зеленский нарушил протокол — явился в Овальный кабинет в черной толстовке и кроссовках, дерзил американской стороне, грубил журналистам. Встреча была завершена досрочно, подписание минеральной сделки сорвалось, пресс-конференцию отменили.

«Спустя неделю после ставки Владимира Зеленского на конфронтационную стратегию в общении с Дональдом Трампом, которая привела к взрывной встрече в Овальном кабинете, он изо всех сил пытается наладить отношения с Вашингтоном», — отметили авторы статьи.

По их данным, украинские власти на фоне скандала опасались негативных последствий, обсуждали возможные санкции со стороны США. Они уточнили, что многие, в том числе и Зеленский, «сильно нервничали».

В офисе Зеленского отказались просить прощения у Трампа

Возможные обвинения со стороны США в адрес кого-либо из ближайшего окружения Зеленского в участии в коррупционных схемах могли бы привести к быстрой потере Киевом поддержки европейских стран, заметили эксперты.

Публичная ссора привела к тому, что на Украине возобновилась дискуссия о необходимости проведения выборов в стране. Появление этой темы в политическом пространстве осложнило и без того тяжелое положение Зеленского, отметили обозреватели.