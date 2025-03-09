Перезапуск «Северного потока» с высокой долей вероятности не будет произведен в ближайшее время, рассказал депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Это обусловлено тем, добавил он, что у власти в ФРГ находятся русофобские политики, пишет РИА Новости.

Накануне западные СМИ сообщили, что директор оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу «Северного потока — 2» с помощью американских инвесторов.

«Я не думаю, что это очень реалистично, потому что есть немцы, которые застряли в русофобии, и это просто трагедия для Евросоюза. Может быть, в будущем — да. Это вопрос времени», — отметил Блага.

Политик уточнил, что против перезапуска будут выступать такие политики, как глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц и экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его мнению, ситуация может измениться, если европейские политики отойдут от русофобии.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила на брифинге в Брюсселе, что возобновление газового проекта «Северный поток» не отвечает интересам Евросоюза.