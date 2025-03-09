«Русские были бы на вашей границе». Рубио осадил главу МИД Польши

Американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X написал о том, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink».

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Пост дипломата был опубликован после слов главы польского МИД Радослава Сикорского. Он заявил, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины примерно $50 млн в год и, если SpaceX покажет себя как ненадежный поставщик, Варшава будет вынуждена искать замену.

«Просто выдумываете... И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — отреагировал на слова коллеги из Варшавы Рубио.

9 марта основатель Space X и Tesla Илон Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».