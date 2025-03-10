В 13 аэропортах Германии начались 24-часовые забастовки

В 13 аэропортах Германии стартовали предупредительные однодневные забастовки сотрудников, к которым ранее призвал профсоюз работников сферы услуг Ver.di. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на представителя профсоюза. Стачки начались в 00:00 (02:00 мск) в понедельник, 10 марта. Ожидается, что они продлятся до 23:59 (01:59 мск вторника).

Забастовки проходят в воздушных гаванях Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, а также в аэропортах Кельн/Бонн и Лейпциг/Галле. Это приведет к нарушению воздушного движения на значительной части территории ФРГ.

По предварительной оценке ассоциации ADV, представляющей интересы различных немецких аэропортов, из-за забастовок ожидается отмена свыше 3,4 тыс. рейсов, планы около 510 тыс. пассажиров будут нарушены. 9 марта аэропорт в Гамбурге отменил все рейсы в связи с началом забастовки, организованной профсоюзом Ver.di. В конце февраля 2025 года Ver.di организовал забастовку, из-за которой произошли сбои в работе аэропортов в городах Мюнхен и Гамбург. В частности, руководству воздушной гавани в первом городе пришлось отменить около 80% рейсов, запланированных на 27 и 28 февраля.

Как писало агентство DPA, профсоюз выступил за повышение заработной платы сотрудникам аэропортов на 8%. Более того, он потребовал от работодателей предоставить работникам три дополнительных выходных дня. Ver.di, также известный как Объединенный профсоюз работников сферы услуг — это немецкий профсоюз, базирующийся в Берлине. Он был создан в марте 2021 года в результате слияния пяти отдельных профсоюзов.