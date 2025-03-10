СМИ: в переговорах США и Украины наблюдается «странная ситуация»

Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию 10 марта на переговоры с США.

«Наступает момент катарсиса или очередной раунд жестокого наказания. 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде... С украинской стороны... есть опасения, что встреча может быть шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России», — пишет The Economist.

Журналисты описывают будущие переговоры как «странную ситуацию».

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Как сообщает The Times, Британия консультирует Украину по вопросам переговоров с США.