Босоногого палестинца сняли с Биг-Бена в Лондоне спустя 16 часов

В центре Лондона разыгралась драматическая сцена: мужчина, взобравшийся на башню Биг-Бена, 16 часов протестовал в поддержку Палестины. Активист, размахивавший палестинским флагом, отказался спускаться. Его сняли с башни только ближе к полуночи, после долгих переговоров.

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Инцидент начался ранним утром, когда мужчина в очках взобрался на 96-метровую башню, снял обувь и начал транслировать свой протест в прямом эфире.

"Я никуда не уйду", - заявил он, скандируя: "Свободная Палестина!"

Его действия привлекли внимание сотен людей, собравшихся у подножия башни. Многие размахивали палестинскими флагами и кричали слова поддержки.

Спасатели, полиция и скорая помощь находились на месте весь день. Из-за инцидента был закрыт Вестминстерский мост - одна из ключевых транспортных артерий Лондона. Переговорщики пытались уговорить мужчину спуститься, выражая обеспокоенность его состоянием: на ногах активиста было много крови, а к вечеру температура упала, и он был явно плохо одет для такой погоды. Однако протестующий отказывался спускаться.

Кульминация наступила ближе к полуночи, когда уставшего и замерзшего мужчину все же удалось уговорить спуститься. Его сняли с башни с помощью подъемника, а затем арестовали. Теперь ему грозят крупный штраф и исправительные работы.

Этот инцидент - не первый случай, когда активисты используют Биг-Бен как площадку для протеста. В 2019 году хирург Бен Аткинсон, участник экологического движения Extinction Rebellion, взобрался на строительные леса вокруг башни Елизаветы в парике, напоминающем прическу Бориса Джонсона. Его сняли через три часа, а позже приговорили к 250 часам исправительных работ и штрафу в 800 фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей).

Между тем в других частях Лондона полиция пыталась предотвратить столкновения между пропалестинскими демонстрантами и местными жителями. В районе центральной синагоги были усилены меры безопасности, а экскурсии по Вестминстеру временно приостановлены.