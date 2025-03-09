Названа неожиданная причина смерти оскароносного актера и его жены

Знаменитый голливудский актер Джин Хэкман скончался от естественных причин через несколько дней после того, как его жена Бетси Аракава скончалась от редкого респираторного вируса, сообщили власти в пятницу.

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Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома, в то время как Хэкман скончался от болезни сердца, причиной которой стала прогрессирующая болезнь Альцгеймера, сообщает доктор Хизер Джарелл, главный медицинский исследователь отделения медицинских исследований в Нью-Мексико. Частично мумифицированные тела супругов были обнаружены в прошлом месяце в их доме в Нью-Мексико, напоминает The Guardian.

По ее словам, 95-летний Хэкман, возможно, прожил еще неделю после смерти Аракавы. Официальные лица предположили, что он, возможно, даже и не знал о ее смерти.

“У него было очень плохое состояние здоровья. У него было серьезное заболевание сердца, и я думаю, что в конечном итоге именно это привело к его смерти”, - отмечает доктор Джарелл.

Пресс-конференция, проведенная властями Нью-Мексико в пятницу, дала некоторые ответы на загадку того, что произошло с парой. Хэкман и Аракава были обнаружены на днях после того, как обслуживающий персонал, обеспокоенный тем, что никто не открыл дверь, связался с местной охраной, которая заметила их тела через окно и вызвала полицию. Одна из трех их собак также была найдена мертвой.

В офисе шерифа округа Санта-Фе заявили, что не подозревают о преступном следе в этой истории. Однако официальные лица не смогли сразу определить, что произошло с парой, поскольку на их телах не было никаких признаков травм, а анализы на отравление угарным газом были отрицательными.

На пресс-конференции в пятницу днем шериф Адан Мендоса сообщил, что следователям удалось собрать воедино последние дни Аракавы и выяснить, что 9 февраля она забрала свою собаку, которая позже была найдена мертвой неподалеку, с ветеринарного приема, ответила на электронные письма и отправилась в больницу. отправлюсь за покупками 11 февраля. По словам шерифа, последнее известное о действиях Аракавы было в тот день.

Смерть Аракавы была связана с хантавирусным легочным синдромом, редким, но потенциально смертельным заболеванием, передающимся через зараженный помет грызунов. Заражение происходит, когда люди находятся вблизи мышиного помета в домах, сараях или плохо проветриваемых помещениях.

Кардиостимулятор Хэкмана в последний раз проявлял активность 17 февраля, за девять дней до того, как в доме появились работники службы технического обслуживания и безопасности и предупредили полицию. Официальные лица заявили, что “разумно предположить”, что Хэкман умер около 18 февраля.

Аракава была найдена с открытой бутылочкой из-под лекарств, выписанных по рецепту, и таблетками, разбросанными на тумбочке в ванной, в то время как Хэкман был найден в прихожей дома.

Одна из трех собак пары также была найдена мертвой в клетке в туалете в ванной неподалеку от Аракавы, в то время как две другие собаки выжили. Власти сначала неправильно определили породу мертвого животного, отмечает The Guardian.

Когда тела были найдены, они уже разлагались и частично мумифицировались, что было следствием типа телосложения и климата, особенно сухого воздуха Санта-Фе на высоте почти 2200 метров.

Хэкман, голливудская икона, получил два "Оскара" за свою легендарную карьеру в таких фильмах, как "Французский связной", "Хулиганы" и "Супермен", начиная с 1960-х годов и до своего ухода на пенсию в начале 2000-х.

Аракава родилась на Гавайях, училась на концертирующего пианиста, обучалась в Университете Южной Калифорнии и познакомилась с Хэкманом в середине 1980-х годов.

Оштукатуренный дом супругов в стиле возрождения пуэбло стоит на холме в закрытом жилом комплексе на южной оконечности Скалистых гор. Санта-Фе известен как убежище для знаменитостей, художников и писателей.

Выйдя на пенсию, Хэкман посвятил большую часть своего времени рисованию и написанию романов вдали от светской жизни Голливуда. В течение нескольких лет он входил в попечительский совет музея Джорджии О'Кифф в Санта-Фе, и они с женой были инвесторами в местные предприятия.