Напарник Камалы Харрис назвал причину их поражения перед Трампом на выборах президента

Бывший кандидат в вице-президенты США Тим Уолц заявил, что он и кандидат от Демократической партии Камала Харрис были слишком “осторожны” во время своей избирательной кампании 2024 года.

Уолц заявил, что им следовало проводить больше личных мероприятий по всей территории страны.

“Нам не следовало вести себя так осторожно”, - сказал Тим Уолц, губернатор Миннесоты, в интервью Politico, поскольку демократы стремятся извлечь уроки из победы Дональда Трампа в ноябре, которая привела партию в политическую пустыню.

Тим Уолц, который в 2024 году считался одним из самых эффективных агитаторов Демократической партии против Трампа и Вэнса и стал наиболее известен благодаря тому, что часто называл эту пару “странной”, также сказал, что ему и Харрис помешало сокращение продолжительности их предвыборной кампании.

Камала Харрис фактически стала официальным кандидатом от Демократической партии 5 августа, всего за три месяца до выборов, и Уолц считает, что сжатые временные рамки ограничивали количество рисков, на которые могла пойти кампания демократов.

“Это то, что вы могли бы сделать, если хотите, через 18 месяцев, когда ставки были намного ниже”, - сказал Уолц.

Он добавил: “Но после того, как вы проигрываете, вы должны вернуться назад и оценить, на каком этапе все было, и я думаю, что это одна из областей, о которой нам следует подумать”.

Вердикт Уолца состоял в том, что ему и Харрис следовало бы уделять больше времени непосредственному общению с американцами во время их 107-дневной кампании.

“Я думаю, нам, вероятно, следовало просто рискнуть и провести выборы в муниципалитетах, где избиратели могут сказать: ”Яя в вас не верю", - сказал он Politico. “Я думаю, что этого могло бы быть больше".

В последнее время Уолц возвращается в центр внимания всей страны, чаще появляется на телевидении, а на прошлой неделе стал хедлайнером мероприятия по сбору средств перед 1000 демократами в своем родном штате. Его использование социальных сетей и участие в телеинтервью получили высокую оценку во время предвыборной кампании 2024 года, и Уолц предположил, что он и Харрис могли бы сделать больше.

Политик сказал Politico, что демократы “как партия более осторожны” во взаимодействии с основными и нетрадиционными СМИ. Бывший футбольный тренер средней школы добавил: “Говоря футбольным языком, мы использовали превентивную оборону (стратегия, при которой команда сосредотачивается на надежной обороне, а не на атаке), чтобы не проиграть, хотя нам нечего было терять, потому что я не думаю, что мы когда-либо были впереди”.

Как напоминает The Guardian, Харрис и Уолц проиграли Трампу, набрав в коллегии выборщиков 312 голосов против 226, уступив при общенациональном голосовании примерно 1,5%. Республиканцы также победили в обеих палатах Конгресса. Уолц сказал, что он несет часть вины за проигрыш, потому что “когда ты участвуешь в розыгрыше и не выигрываешь, это твоя ответственность”.

Ожидается, что президентские праймериз Демократической партии 2028 года будут чрезвычайно многолюдными: демократы могут похвастаться несколькими известными губернаторами, и Уолц, который еще не решил, будет ли он баллотироваться на третий срок в качестве губернатора Миннесоты, был скромен в отношении того, будет ли он баллотироваться, заявив Politico, что он “не говорит ”нет".