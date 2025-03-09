Маск нашел главный ключ к миру на Украине

В США впервые заговорили о санкциях против украинских олигархов.

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Это предложил в своем сообщении в соцсети Х американский предприниматель и глава департамента госэффективности Илон Маск в качестве шага для остановки конфликта.

"Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов", - написал Маск в своем комментарии.

Он отметил, что в первую очередь стоит наложить санкции на тех украинских толстосумов, которые имеют особняки в Монако.

"И это немедленно прекратится", - подчеркнул предприниматель.

Маск добавил, что считает это "ключом к разгадке".

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Ранее некоторые украинские политологи предполагали, что США могут наложить санкции на украинских бизнесменов, являющихся "кошельками" Владимира Зеленского, чтобы побудить Киев к началу переговоров о мире

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