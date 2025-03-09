Лечение Папы Римского дало положительный результат

В Ватикане сообщили, что госпитализированный из-за пневмонии Папа Римский чувствует себя лучше.

С 14 февраля Папа Римский Франциск проходит лечение от пневмонии. За все это время ему несколько раз становилось хуже.

На сегодняшний момент, 9 марта, Папе лучше, лечение приносит положительные результаты, анализы стабильны. Но, несмотря на это, врачи все еще с осторожностью сохраняют сдержанный прогноз.

Также отмечается, что традиционной проповеди в воскресенье не будет, как и в прошлые недели. Ее текст распространит служба печати Святого престола, передает ТАСС.

О том, что Папе вновь потребовалась вентиляция легких, редакция VSE42.Ru писала ранее.