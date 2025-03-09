Маск прокомментировал нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

Американский предприниматель Илон Маск поддержал вице-президента США Джей Ди Вэнса после инцидента с проукраинскими активистами, после которого его трехлетняя дочь испугалась. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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Вэнс сообщал, что гулял с ребенком, когда за ними последовали сторонники Украины. Они выкрикивали проукраинские лозунги, из-за чего дочь Вэнса начала сильно волноваться и испугалась. Вице-президент решил поговорить с протестующими, чтобы они оставили его ребенка в покое. Почти все они в итоге согласились уйти. Вице-президент США подчеркнул, что преследование детей в рамках политических протестов преследуют лишь «дерьмовые люди».

«100%», - согласился с такой позицией Маск.

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8 марта у посольства США в Киеве активисты собрались на протест «Америка, проснись!». На опубликованных кадрах видно, что митингующие пришли с флагами Украины и плакатами с карикатурами на президента США Дональда Трампа и фотографиями его госсекретаря Марко Рубио. Многие из них оформлены в виде игральных карт. Кроме того, один из лозунгов «Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа» отсылает к словам американского лидера о том, что у Киева «нет сильных карт на руках» в противостоянии с Россией.