Ким Чен Ын проинспектировал судостроительную отрасль КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын лично ознакомился с положением дел в области национального судостроения, посетив судоверфи страны. Об этом пишет ЦТАК.

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Как говорится в сообщении информагентства, Ким Чен Ын на месте руководил строительством кораблей флота КНДР. В поездке на верфи его сопровождал командующий ВМС КНА адмирал флота Ким Мен Сик, а также руководящие представители ЦК Трудовой партии Кореи.

В сообщении уточняется, что глава КНДР на месте ознакомился с положением текущих работ по достижению цели строительства кораблей, а также с уровнем технической оснащенности судоверфей и динамикой процесса их реконструкции и модернизации.

Ранее "МК" сообщил, что РФ, КНР и Иран проведут совместные военно-морские учения.