Украина перед переговорами с США заявила о намерении продолжать конфликт

Украина в преддверии переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта заявила о намерении и далее продолжать боевые действия.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Во вторник высокопоставленные представители США встретятся в Саудовской Аравии со своими украинскими коллегами, чтобы подготовить почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, это «повышает вероятность того, что пауза в оказании помощи может скоро закончиться».

«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу», — пишет WSJ.

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7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.