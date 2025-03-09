Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что при проведении полноценных мирных переговоров Россия и США будут решать, кто станет во главе Украины. Об этом он высказался на YouTube.

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Меркурис подчеркнул, что сначала следует объявить прекращение огня, позволить выполнить возможные требования Москвы: денацификацию, вывод украинских военных с новых территорий и другие. Он также допустил разработку нового проекта сделки России и США

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«Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — признал он.

Ранее Меркурис раскрыл план США на переговоры по Украине. По его мнению, Вашингтон выбрал Саудовскую Аравию в качестве площадки для переговоров с Киевом, поскольку это позволит изолировать его от Европы. Встреча по урегулированию конфликта состоится в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.