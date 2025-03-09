Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинила главу немецкой разведки Бруно Каля в желании продолжить конфликт за счет украинцев.

Она процитировала его заявление о том, что если противостояние на Украине завершится раньше 2030 года, «Россия сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы раньше, чем ожидалось».

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Тимошенко отметила, что Каль подтвердил то, во что Киев не хотел верить.

«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто», — написала политик.

Она призвала к немедленному завершению конфликта «на максимально справедливых условиях».

Ранее Каль заявил, что Россия собирается проверить на прочность единство Запада. По его утверждению, Москва якобы рассматривает возможность «проверки надежности 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

6 марта издание Politico сообщило, что команда президента США Дональда Трампа тайно связалась с Юлией Тимошенко и окружением экс-президента Украины Петра Порошенко** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Сообщается, что политики заинтересованы в смещении президента Украины Владимира Зеленского.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

**внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.