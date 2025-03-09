В США подсчитали, во сколько обошлась игра Трампа в гольф налогоплательщикам

Увлечение президента США Дональда Трампа игрой в гольф во Флориде уже обошлось налогоплательщикам минимум в $18 млн с 20 января, подсчитала газета Huff Post.

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«Он [Трамп] на пути к превышению $151,5 млн, потраченных им за первый срок», — говорится в публикации.

Трамп перечислил траты предыдущей администрации

Авторы статьи подчеркнули, что после инаугурации Трамп провел 13 дней за игрой в гольф. По данным издания, дополнительные расходы включают в себя охрану и собак, ищущих взрывчатку.

15 сентября прошлого года во Флориде в гольф-клубе Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый – 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.