В США сказали, что Трамп торопит Украину ради союза США и РФ

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американский президент Дональд Трамп не видит сегодня какой-либо выгоды для Вашингтона в продолжении конфликта на Украине, в связи с чем будет стараться установить хорошие отношения с Россией.

«Трамп помешан на расчётах: доходы, расходы... Сейчас он смотрит и понимает: баланс сил окончательно сместился в сторону России, для США больше нет никакой выгоды в конфликте, его продолжение приведёт только к эскалации и Третьей мировой войне», — цитирует Дэвиса РИА Новости

Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора

В Bloomberg ранее уже писали, что США добиваются смягчения формулировок относительно России в рамках G7.

Кроме того, в NBC заявили, что Трамп может начать делиться разведданными с Россией.