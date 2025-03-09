Хаменеи заявил об отказе Ирана от переговоров с США

Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон заботят только собственные интересы, заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, Тегеран не собирается оправдывать ожидания Соединенных Штатов.

«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы», — указал он на эгоизм американской стороны.

Лидер Ирана жестко ответил на письмо Трампа

Ранее США призвали Тегеран начать переговоры по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, отметив, что предпочитают войне дипломатию.

В Белом доме заявили, что США выступают против появления «еще одного государства с ядерным оружием».