Раскрыт состав делегации Украины на встрече с США в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе вместе со своей командой он посетит Саудовскую Аравию. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Зеленский уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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«После моей встречи в понедельник с наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой», — сказал он.

Переговоры Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.