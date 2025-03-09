WP: Зеленский пытается наладить отношения с США

Владимир Зеленский изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном спустя неделю после скандальных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Пока Трамп меняет позицию по Украине, Зеленский спешит наладить связи», — пишет The Washington Post.

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры

При этом издание утверждает, что окружение Зеленского на данный момент начало переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его позиции.

Ранее спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что представители Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии обсудят основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.

Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее выразил мнение, что Зеленский попытается сорвать переговоры.