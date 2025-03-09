Эрдоган пообещал решить проблему со зверствами бродячих собак в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы ифтара (вечернего приема пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан) в честь 8 Марта назвал «растущей проблемой» атаки бродячих собак на жителей страны, передает TGRT Haber TV.

«Для решения этой растущей проблемы все местные администрации, независимо от того, оппозиция это или правительство, должны работать в сотрудничестве», — заявил политик.

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Накануне вечером свора из десяти бродячих собак в городе Конье напала на двухлетнюю уроженку Сирии Рану Эль Миник. Девочка не выжила.

«Нет никаких объяснений такому зверству, происходящему в Турции в 2025 году», — сказал глава государства.

Он выразил соболезнования близким девочки и добавил, что прокуратура уже расследует обстоятельства произошедшего. Политик пообещал сделать все необходимое, чтобы справиться с ситуацией.

Ранее в Сыктывкаре самолет не мог приземлиться из-за стаи собак.