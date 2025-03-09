Эрдоган назвал проблемой ситуацию с атаками бродячих собак на жителей Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы ифтара (вечернего приема пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан) в честь 8 Марта назвал «растущей проблемой» атаки бродячих собак на жителей страны, передает TGRT Haber TV.

Эрдоган пообещал решить проблему со зверствами бродячих собак в Турции
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«Для решения этой растущей проблемы все местные администрации, независимо от того, оппозиция это или правительство, должны работать в сотрудничестве», — заявил политик.

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Накануне вечером свора из десяти бродячих собак в городе Конье напала на двухлетнюю уроженку Сирии Рану Эль Миник. Девочка не выжила.

«Нет никаких объяснений такому зверству, происходящему в Турции в 2025 году», — сказал глава государства.

Он выразил соболезнования близким девочки и добавил, что прокуратура уже расследует обстоятельства произошедшего. Политик пообещал сделать все необходимое, чтобы справиться с ситуацией.

Ранее в Сыктывкаре самолет не мог приземлиться из-за стаи собак.

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