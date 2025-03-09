Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры

Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — написал он в своём Telegram-канале.

В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

При этом Дубинский уточнил, что окружение Зеленского само не позволит ему этого сделать.

Ранее спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что представители Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии обсудят основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.

Позже Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах с США.