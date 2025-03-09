Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры

Владимир Зеленский будет всеми способами пытаться сорвать переговоры, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попытается сорвать переговоры
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«Вы спрашиваете — будет ли Зеленский срывать переговоры? Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — написал он в своём Telegram-канале.

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При этом Дубинский уточнил, что окружение Зеленского само не позволит ему этого сделать.

Ранее спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что представители Соединённых Штатов и Украины в Саудовской Аравии обсудят основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.

Позже Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах с США.

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