Проукраинские протестующие напугали трехлетнюю дочь вице-президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X о том, что проукраинские протестующие напугали его трехлетнюю дочь.

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По словам политика, он гулял с ребенком, когда за ними последовали сторонники республики. Они выкрикивали проукраинские лозунги, из-за чего дочь Вэнса начала сильно волноваться и испугалась. Вице-президент решил поговорить с протестующими, чтобы они оставили его ребенка в покое. Почти все они в итоге согласились уйти.

«Это была по большей части уважительная беседа, однако, если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, вы — дерьмовый человек», — заявил Вэнс.

8 марта у посольства США в Киеве активисты собрались на протест «Америка, проснись!». На опубликованных кадрах видно, что митингующие пришли с флагами Украины и плакатами с карикатурами на президента США Дональда Трампа и фотографиями его госсекретаря Марко Рубио. Многие из них оформлены в виде игральных карт. Кроме того, один из лозунгов «Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа» отсылает к словам американского лидера о том, что у Киева «нет сильных карт на руках» в противостоянии с Россией.

Ранее протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме.