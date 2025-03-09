Администрация президента США Дональда Трампа развенчивает миф о том, что специальная военная операция России на Украине была неспровоцированной. Об этом заявил швейцарский политик Ги Меттан на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Все больше наблюдателей и новая американская администрация развенчивают этот миф и соглашаются с тем, что этой войны можно и нужно было избежать», — подчеркнул он.

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Меттан рассказал, что сразу после начала СВО на Западе начал формироваться нарратив о том, что это была неспровоцированная война, которая разразилась безо всякой причины. Но СВО на Украине «провоцировалась десятилетиями», подчеркнул политик.

В качестве примера он привел, в частности, расширение Североатлантического альянса на восток и приглашение Украине в НАТО в 2008 году, госпереворот на Украине в феврале 2014 года и вооружение страны Западом вопреки Минским соглашениям.

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории страны. Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в состав НАТО первопричиной конфликта.

Позже спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что российские власти посчитали угрозой безопасности расширение НАТО на восток и решили положить этому конец.

Ранее Путин пообещал, что все задачи СВО будут решены.