Трамп резко прервал репортера после вопроса о Маске и Рубио

Американский президент Дональд Трамп резко прервал журналиста после вопроса об отношениях миллиардера Илона Маска и госсекретаря США Марко Рубио. Его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в социальной сети X.
Журналист телеканала NBC задал главе США вопрос, была ли стычка между бизнесменом и дипломатом. Американский лидер ответил на это отрицательно, обвинив репортера в желании раздуть сенсацию.
Маск поссорился с госсекретарем США
На попытки начать спор политик задал вопрос о том, какое издание представляет журналист. Услышав ответ, он махнул рукой.
«Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с Маском. Политики обвинили американского предпринимателя во лжи.