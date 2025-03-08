Зеленский умолчал о наступлении российской армии в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении не стал комментировать наступление Вооруженных сил России в Курской области. Ролик с речью украинского лидера размещен в его Telegram-канале.

В частности, Зеленский поблагодарил западных партнеров за оказываемую поддержку.

8 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. В операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад ВС РФ.

Также стало известно, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию трубы газопровода.

Окутанная дымом Суджа попала на видео

Позже командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ бросают свои позиции, покидают насиженные участки.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.