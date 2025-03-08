В США задумали смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7

США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7 («Большой семерки»). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России», — отмечается в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании восстановить G8 с участием России. Он назвал ошибкой исключение Москвы из объединения.
Президент России Владимир Путин, отмечал, что Трамп имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.