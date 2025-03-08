В США задумали смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7

США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7 («Большой семерки»). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая, в то же время смягчая формулировки касательно России», — отмечается в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании восстановить G8 с участием России. Он назвал ошибкой исключение Москвы из объединения.

Президент России Владимир Путин, отмечал, что Трамп имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.