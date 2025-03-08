Начальник управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области Михаил Банк сбежал из Украины, чтобы не идти на фронт, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын. Военнослужащий 10 февраля прошел медкомиссию и получил повестку, но уже 12 февраля он пропал.

Позже стало известно, что Михаил Банк нелегально пересек границу с Венгрией, где его задержала полиция. Сейчас он проживает на Кипре.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники отказываются выполнять боевые распоряжения командования по проведению операций в Курской области. Об этом свидетельствуют видеозаписи из приграничной Сумской области. Они ссылаются на состояние здоровья, плохой инструктаж и плачевное состояние техники и связи. Другой военнослужащий объяснил свой отказ морально-психологическим состоянием. Пограничник признался, что «боится за свою жизнь».

На Украине предрекли продолжение мобилизации после отмены военного положения

Позже спасенные из поселка Шевченко беженцы рассказали, как командир одной из бригад ВСУ с позывным Капеллан лично расстреливал дезертиров. Украинские военные ходили по домам и просили еду и воду у местных жителей. Они также жаловались на командира, который расстреливает подчиненных за попытку бегства. Солдаты ВСУ признавались, что боятся его.