В ЦИК Румынии объяснили недопуск Джорджеску к выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии объяснила отклонение кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. Об этом сообщает телеканал Digi24.

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По данным ЦИК, кандидатура Джорджеску «не соответствует условиям законности», так как он якобы не соблюдал правила избирательной процедуры и нарушил обязательство защищать демократию, которое основано на «справедливых, честных и беспристрастных выборах».

Сам Джорджеску назвал снятие своей кандидатуры «прямым ударом по сердцу демократии во всем мире». «В Европе теперь диктатура, в Румынии — тирания!» — высказался он.

Ранее в Бухаресте начались массовые протесты. Сторонники политика собрались возле здания ЦИК Румынии и вступили в столкновения с полицией.