Ле Пен поделилась главным страхом из-за переговоров США и России

Переговоры по украинскому конфликту могут пройти исключительно при участии России и США, рассказала лидер фракции правого «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен в беседе с журналистами Figaro. Она призналась, что опасается подобного сценария.

В первую очередь я опасаюсь, что переговоры о мире будут вестись исключительно между Россией и Соединенными Штатами, — сказала Ле Пен.

Она также высказалась о потенциальном конфликте между Францией и Россией, указав, что не нужно доводить тему до абсурда. По мнению Ле Пен, главной угрозой ее стране является не Россия, а радикальный исламский фундаментализм.

Ранее Ле Пен выступила с инициативой по урегулированию украинского конфликта. Она предложила устроить конференцию с участием европейских стран, но без представителей наднациональных органов НАТО и ЕС. По ее словам, за стол переговоров нужно посадить заинтересованные в мире нации, а не наднациональные органы и инстанции, вроде Североатлантического альянса или Евросоюза.

Ле Пен: Франция оказалась вычеркнута из процесса урегулирования на Украине

Ле Пен, помимо этого, осудила решение США приостановить военную помощь Украине. Она сочла это «жестоким шагом» в отношении украинских военных.