В Пакистане раскрыли, как используется оставленное в Афганистане американское оружие

Террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории Пакистана. Об этом заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик.

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«В Пакистане происходили инциденты, пришедшие с афганской земли и в особенности с использованием вооружения, оставленного США», — сказал он.

По его словам, недавно террористы применяли это оружие для атак в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана.

21 января сообщалось, что в «Талибане» (организация запрещена в России) отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд. По данным источника Bloomberg в Кабуле, режим талибов требует, чтобы США предоставили им более современное оружие для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) в обмен на оставленное американскими военными при поспешном выводе сил из Афганистана. С призывом вернуть американский арсенал к талибам обращался президент США Дональд Трамп.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.