Франция захотела покончить с «супружеским долгом»

Партия «Непокоренная Франция» (LFI) внесла в Национальное собрание законопроект, направленный на то, чтобы «положить конец супружескому долгу во французском законодательстве». Это произошло после недавнего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), осуждающего Францию, сообщает AFP.

Инициатива принадлежит депутату от LFI Саре Легрен, она представила свой проект незадолго до Международного женского дня.

Легрен отмечает, что cупружеский долг или обязанность вступать в половые отношения со своим супругом не фигурирует в Гражданском кодексе Франции. Но при этом закон «взаимно обязывает супругов жить вместе», что можно интерпретировать как требование «делить постель».

«Цель законопроекта состоит в том, чтобы «гарантировать, что такое неправильное прочтение Гражданского кодекса никогда больше не будет использоваться в делах о разводе», — сказала депутат.

По ее словам, «это также способ подтвердить нашу приверженность борьбе с изнасилованием в браке».

Сара Легрен сказала, что надеется сплотить большинство коллег вокруг законопроекта. Она уже собрала подписи коллег-депутатов из фракций зеленых, коммунистов и центристов.

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В январе ЕСПЧ вынес решение в пользу француженки, муж которой добился развода, «указав на вину жены» — она прекратила с ним сексуальные отношения несколько лет назад.

ЕСПЧ вынес решение, что женщина, отказывающаяся вести интимную жизнь с супругом, не может считаться «виновной» в случае развода.

Суд подчеркнул, что «старая, но неизменная судебная практика», подразумевающая супружеские обязанности «все еще регулярно применяется судами первой инстанции и апелляционной инстанции».