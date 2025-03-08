Стало известно о неспособности Европы заменить разведывательную помощь США

Европа не способна полностью заменить разведывательную помощь, которую США предоставляли Украине, пишет американское издание Politico.

По данным журналистов, союзники Украины в Европе пытаются спешно заполнить пустоту, которая образовалась после приостановки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Издание подчеркнуло, что американская разведывательная информация была очень важна для украинских войск «как в обороне, так и в атаке».

«Американцы имеют очень разнообразные источники информации — от спутниковых снимков до данных агентурной разведки. Теперь европейские "тяжеловесы в разведке" — Великобритания, Франция и в определенной степени Германия — попытаются заполнить пустоту», — пишет издание.

При этом эксперты считают, что европейские страны не способны преодолеть этот разрыв.

О том, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России, стало известно 5 марта.