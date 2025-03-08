Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе

Противники новых властей Сирии и жертвы репрессий укрылись на российской базе в Хмеймиме. Об этом сообщает Al Jazeera.

© Lenta.ru

Cотни сирийцев и члены их семей укрылись на российской военной базе, боясь преследований со стороны пришедших к власти в стране. При этом, неизвестно, в каком статусе они находятся на данный момент и разыскивают ли их представители нового правительства. Агентство Reuters пишет, что среди укрывшихся в первую очередь алавиты и христиане.

На данный момент у России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе. Обе они были арендованы в 2017 году на срок 49 лет. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года судьба обеих баз остается туманной, но известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении контроля над ними.

Россия нашла способ сохранить военные базы в Сирии

Ранее стало известно, что новую власть в Сирии уличили в желании уничтожить христиан и алавитов, а в нескольких регионах страны начались протесты и вооруженные столкновения.