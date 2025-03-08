Пропалестинские активисты напали на гольф-клуб Трампа

Элитный гольф-клуб, принадлежащий Дональду Трампу, подвергся нападению пропалестинских активистов в Шотландии. Таким способом они выказали недовольство идеями и высказываниями Трампа о секторе Газа. Об этом сообщило движение Palestine Action, передает РИА Новости.

Активисты проникли на территорию гольф-клуба «Трамп Тернберри», и нанесли белой краской на газон трехметровую надпись «Газа не продается». Они также исписали нецензурными надписями здание клуба и перекопали лужайки, в том числе «несколько самых престижных лунок», неоднократно использовавшиеся при проведении открытого чемпионата по гольфу.

Движение Palestine Action заявило, что это было сделано в ответ на угрозы Трампа провести этническую чистку и захватить сектор Газа в Палестине.

Трамп показал, как может выглядеть отстроенный сектор Газа

В социальных сетях активисты пригрозили:

«Пока Трамп пытается относиться к Газе как к своей собственности, он должен знать, что его личная собственность находится в пределах досягаемости».

Гольф — любимое развлечение Трампа, за которым он часто проводит выходные, ему принадлежат гольф-клубы в США и Европе.