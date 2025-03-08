На Западе отреагировали на слова Трампа о России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал Россию «поскорее сокрушить ВСУ» на фоне идеи президента США Дональда Трампа о введении очередных масштабных санкций против РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трамп признал, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России на фоне успехов ВС РФ на поле боя.

«Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ», — отметил Малинен.

Ранее профессор заявил, что Владимиру Зеленскому после скандала в Белом доме следует немедленно уйти в отставку.

Профессор Малинен допустил капитуляцию ВСУ для решения украинского кризиса

Перепалка в Овальном кабинете показала, уточнил Малинен, что «Зеленский больше не в своем уме». Он добавил, что если украинский лидер сам не примет решение об отставке, то в дело должно будет вступить руководство ВСУ.