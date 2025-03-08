В Финляндии призвали Россию «поскорее сокрушить ВСУ»

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал Россию «поскорее сокрушить ВСУ» на фоне идеи президента США Дональда Трампа о введении очередных масштабных санкций против РФ. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Трамп признал, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России на фоне успехов ВС РФ на поле боя.

«Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ», — отметил Малинен.

Ранее профессор заявил, что Владимиру Зеленскому после скандала в Белом доме следует немедленно уйти в отставку.

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Перепалка в Овальном кабинете показала, уточнил Малинен, что «Зеленский больше не в своем уме». Он добавил, что если украинский лидер сам не примет решение об отставке, то в дело должно будет вступить руководство ВСУ.

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