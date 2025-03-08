Представители нескольких европейских государств потребовали защитить права национальных меньшинств на Украине в ходе конференции «Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин» в Белграде. Об этом рассказал ТАСС организатор конференции и депутат сербского парламента Драган Станоевич.

«На конференции присутствовали представители народов, живущих на Украине — греки, болгары, словаки, венгры, сербы и другие. <..> Уровень очень высокий, было более 20 депутатов. Идея конференции - создание новой платформы для мирных переговоров», — подвел итоги мероприятия Станоевич.

Сербский политик призвал мировое сообщество принять участие в процессе мирного урегулирования на Украине и выступить в защиту нацменьшинств на Украине.

«Все мы знаем, насколько на Украине притесняются другие народы и особенно русский народ. Но на Украине все возможно, нацистский режим не щадит никого и если ты не нацист, то ты враг», — заявил он.

До этого болгарский политик Ангел Георгиев заявил о необходимости присоединить южную Бессарабию в Одесской области для защиты болгарского меньшинства.