В Париже прошла акция против Макрона

В Париже началась манифестация против вовлечения Франции в конфликт на Украине. Манифестанты обвинили французского президента в намеренной конфронтации с Россией и планах отправить войска для поддержки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция стартовала в центре Парижа на площади Пале-Рояль. Несколько сотен манифестантов пронесли плакаты и французские флаги мимо Лувра и набережной Сены. На плакатах было написано «Макрон, мы не будем умирать за Украину!»

Такие лозунги появились также на улицах Парижа.

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Некоторые участники принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона и призывами: «В отставку немедленно!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!»

Акция была организована партией «Патриоты». Ее глава, Флориан Филиппо заявил журналистам, что Макрон изначально не хотел мира и сейчас он выступает за постоянную конфронтацию с Россией, создание европейской армии и ядерного оружия ЕС.

«Макрон хочет извлечь выгоду из политики страха, чтобы сохранить свое положение внутри страны и — кто знает — может быть, и пойти на третий срок», — сказал политик.

По его словам, у Франции нет средств вести войну, но «Макрон может создать провокацию, которая приведет нас всех к крайне опасной эскалации».