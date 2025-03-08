Джорджеску допустили к участию в президентских выборах в Румынии

Конституционный суд Румынии (КС) на заседании в субботу, 8 марта, отклонил два протеста против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Об этом пишет ТАСС.

24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором наибольшее количество голосов получил Джорджеску. 6 декабря КС аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново.

Кабмин страны принял решение Конституционного суда к сведению и назначил новые сроки повторного проведения президентских выборов на 4 и 18 мая этого года.

«Конституционный суд в рамках полномочий в связи с соблюдением процедуры избрания президента Румынии рассмотрел четыре протеста. После обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил сформулированные протесты как необоснованные, так как они не отвечают процедурным условиям, которые предусмотрены законом», — отметили в инстанции.

Напомним, что Кэлин Джорджеску — румынский политик и общественный деятель, инженер, эксперт в области устойчивого развития. Родился 26 марта 1962 года в Бухаресте. В 1986 году окончил Бухарестский университет сельскохозяйственных наук и ветеринарии, а в 1999 году получил докторскую степень в области почвоведения.

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В 2020 году партия «Альянс за союз румын» выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра, однако спустя два года он был вынужден покинуть организацию из-за своих высказываний, которые шли вразрез с линией партии.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году выступал за поддержку местных фермеров, увеличение налоговых льгот для румынских производителей, а также за снижение зависимости Румынии от импорта и укрепление суверенитета страны.

Ранее сообщалось, что Джорджеску в пятницу, 7 марта, вновь официально зарегистрировал свою кандидатуру на высший государственный пост в стране.