Фицо разоблачил Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, почему Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине. Словацкого политика цитирует РИА Новости.

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо задался вопросом, устраивает ли Зеленского ситуация, при которой украинский конфликт будет продолжаться.

«По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война», — сказал премьер-министр

При этом Фицо отметил, что недавние события вынудили Зеленского сменить риторику и заговорить о возможности перемирия.

Фицо обвинил украинцев в протестах в Братиславе и пообещал, что Украина не будет в НАТО

Ранее Фицо прокомментировал слова своего партийного соратника о том, что Словакии было бы выгоднее присутствие россиян в Киеве.