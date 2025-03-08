На Украине задержали «крота ФСБ»

Силовики задержали чиновника Государственного космического агентства Украины, который предположительно сотрудничал с ФСБ России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи спецслужбы и сотрудники контрразведки провели задержание в ходе совещания в украинском Министерстве по вопросам стратегических отраслей.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным ведомства, российские спецслужбы «завербовали» мужчину летом прошлого года через жену, которая проживает в Ростове-на-Дону.

Задержанный имел доступ к секретной информации о стратегических предприятиях и к секретным спутниковым снимкам, уточнили в ведомстве. После выхода на пенсию он планировал переехать в Россию, добавили в пресс-службе.