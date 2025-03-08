СМИ рассказали, кто может «утешить» Европу на фоне давления Трампа

Новым премьер-министром Канады может стать банкир Марк Карни и это «утешит» Европу на фоне давления Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico.

Издание считает, что известный банкир Марк Карни имеет хорошие шансы стать новым премьер-министром Канады.

Ранее 59-летний Марк Карни никогда не занимал высоких постов в политике. Его карьера была связана только с банковской сферой. Он 13 лет работал в Goldman Sachs и 5 лет занимал пост главы национального ЦБ. В 2013-м Карни стал первым иностранцем-управляющим Банка Англии с момента его создания.

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Politico пишет, что Карни знаком со многими европейскими лидерами и поддерживает с ними хорошие отношения. Возможно, это «утешит» Европу на фоне беспрецедентного давления Белого дома.

Дистанция от Трюдо и громкая банковская карьера помогли Карни заслужить доверие канадцев. К тому же он утверждает, что является единственным человеком, способным справиться с Дональдом Трампом и его жесткой политикой в отношении Оттавы.

«Я знаю, как справляться с кризисами ... в подобной ситуации вам нужен опыт управления кризисными ситуациями, вам нужны навыки ведения переговоров», — сказал Карни во время дебатов в минувшем феврале.

Он утверждает, что Канада должна бороться с тарифами Трампа с помощью тактики «доллар за доллар» и диверсифицировать торговые отношения в среднесрочной перспективе.

Преемника Джастина Трюдо на посту главы Либеральной партии объявят в Канаде в воскресенье, после голосования. Трюдо ушел в отставку в январе, столкнувшись с низким рейтингом после почти десятилетнего пребывания у власти.