Украинская делегация будет представлена на встрече с США в Саудовской Аравии дипломатами и военными, рассказал в соцсетях Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

Украинский лидер отметил, что в субботу, 8 марта, в Киеве очень продуктивно прошла встреча дипломатов Украины и Великобритании. Стороны обговорили общие шаги, которые помогут приблизить мир.

«Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию. После моей встречи в понедельник [10 марта] с наследным принцем, украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой», — уточнил Зеленский.

По его словам, в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и заместитель офиса президента Павел Палиса.

Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США

Политик отметил, что с украинской стороны «будет четкая настройка на конструктив». Он добавил, что на столе будут «исключительно реалистичные предложения».

Ранее сообщалось, что со стороны США на встрече будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.