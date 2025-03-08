Ирландский журналист Чей Боуз напомнил, что Владимир Зеленский в январе 2025 года хвалился вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом пишет «Российская газета».

Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения в Курской области.

«В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой», — отметил Боуз.

По его мнению, история рассудит «этого отвратительного человека».

Минобороны раскрыло детали боев под Суджей

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины «нет никаких козырей» в переговорах с Россией.

По данным Минобороны России, всего за время боевых действий в рамках операции в Курской области противник потерял порядка 65 тыс. военнослужащих, 386 танков, 296 БМП, 257 БТР.