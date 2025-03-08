Политолог Дудчак назвал бесперспективными санкции против России

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал материал американского издания The Hill о том, что Дональд Трамп начал оказывать давление на Россию, заявив о «масштабных банковских санкциях и пошлинах».

«С Россией такие номера не пройдут. Опыт жизни в беспрецедентных санкциях Россия имеет на протяжении трёх лет. И пока от этих санкций страдают в основном те, кто их вводил. Поэтому, если Дональду Трампу хочется поугрожать, пусть потренируется на кошках, на Украине или, например, на Европе», — сказал Дудчак.

Он добавил, что угрожать санкциями Москве — «бесперспективное занятие».

Ранее американское издание The Hill отметило, что президент США Дональд Трамп «наконец» начал оказывать небольшое давление на Россию.

В публикации говорится, что Трамп пригрозил санкциями за несколько дней до встречи американской делегации с украинской стороной в Саудовской Аравии.