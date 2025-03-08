Союзники обсудили приостановку обмена разведданными США с Украиной

Представители стран НАТО обсудили пути разрешения кризиса, связанного с приостановкой со стороны США обмена разведданными с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее Вашингтон объявил о прекращении поставок военной помощи ВСУ, приостановке передачи разведданных и ряде других мер.

«Союзники по НАТО обсуждают, как справиться с объявлением США о паузе в обмене разведданными с Украиной», — пояснил источник.

По его данным, США не стали запрещать союзникам отправку необходимой информации ВСУ. Вместе с тем, европейские страны не в состоянии представить Киеву данные в полном объеме в связи с отсутствием технических возможностей.

США продолжили снабжать Украину разведданными

Сокращение поставок оружия приведет к тяжелым последствиям лишь через несколько месяцев и может быть частично смягчено европейцами, отметил экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд. Он добавил, что приостановка обмена данными, напротив, пагубно отразится на возможностях ВСУ.

«Запрет на передачу разведывательной информации сразу же сделает вооруженные силы Украины глухими и слепыми. Это крайне осложнит их военные действия», — разъяснил научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк.

По его словам, это может иметь гораздо более серьезные последствия, чем запрет на передачу «каких-то Abrams или Bradley».