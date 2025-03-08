Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал слова депутата Европарламента Эрика Калиняка, который заявил, что для Братиславы было бы выгодно «нахождение русских в Киеве». Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу Фицо традиционно выступил в программе «Субботние диалоги» и заступился за своего земляка и соратника по партии Smer-SD («Направление — социальная демократия»).

«Заявление Эрика Калиняка понимаю как циничное замечание, он так это обозначил, в этом духе его нужно интерпретировать», — сказал Фицо.

Он добавил, что Калиняк продолжит руководить командой его советников в правительстве.

В четверг член правящей партии Словакии Smer-SD и депутат Европарламента Эрик Калиняк заявил в интервью, что не видит проблемы в том, чтобы «русские были в Киеве», поскольку это будет означать появление «надежного соседа».

По его словам, Словакия постоянно помогала Киеву, но сама не дождалась от него помощи в сложной ситуации. Поэтому россияне являются «более достойными доверия партнерами».