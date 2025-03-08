Эксперт Бескрестнов назвал OneWeb дорогой альтернативой Starlink

Система связи Eutelsat/OneWeb могла бы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) "частично перекрыть важные направления" в случае отключения Starlink, однако ее терминалы значительно дороже американского аналога. Об этом заявил украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

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"Эти терминалы могут заменить Starlink. <...> Единственный недостаток - эти терминалы дорого стоят и они ощутимо большего размера. <...> У них большая стоимость, это не $500, как Starlink, это [доходит] до $5 тыс., - сказал он в эфире YouTube-канала "Киев-24".

Он отметил, что "будет здорово", если Франция передаст ВСУ 40 тыс. терминалов и при этом будет льготная абонентская плата, "либо ее не будет какое-то время".

Эксперт напомнил, что сейчас в ВСУ используется порядка 160 тыс. терминалов Starlink, однако, считает он, 40 тыс. комплектов OneWeb позволят "частично перекрыть" важные направления.

Бескрестнов полагает, что OneWeb сейчас единственный европейский проект, который может заменить Starlink. Однако, пояснил он, это еще очень молодой проект, первый спутник которого был запущен в 2019 году, к тому же вся группировка будет включать всего 600 спутников, из которых в настоящий момент на орбиту выведены порядка 400.

Ранее генеральный директор компании Eutelsat Ева Бернеке сообщила, что оператор может разместить на Украине 40 тыс. терминалов доступа к интернету, чтобы заменить Starlink. После газета Financial Times сообщила, что свои возможности для оказания помощи Киеву изучают четыре европейских оператора спутниковой связи, однако, по мнению опрошенных газетой экспертов, они пока не смогут стать полноценной альтернативой Starlink, группировка которого создавалась много лет и сейчас состоит из более чем 7 тыс. аппаратов.