WP: Украина испугалась санкций США после перепалки Трампа и Зеленского

На Украине испугались, что США введут санкции после перепалки Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.

«Наша сторона очень боялась... Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США... Многие люди очень нервничали, и... (Зеленский. — RT) был очень нервным», — цитирует газета The Washington Post одного из бывших украинских чиновников.

Другой источник издания отметил, что санкции ослабили бы Зеленского больше, чем сокращение военной помощи США.

На Украине сделали заявление о сделке с США

Ранее советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк в интервью изданию Point заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме.