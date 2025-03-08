«Выгнать из страны»: в Раде обратились с неожиданным призывом к США

Властям США не следует принимать Владимира Зеленского, если он явится на переговоры в толстовке и кроссовках, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

В Белом доме 28 февраля прошли переговоры президента США Дональда Трампа и Зеленского. Американская сторона была возмущена тем, что украинский лидер нарушил протокол — явился на официальную встречу в Белый дом в черной толстовке, брюках и кроссовках.

«В следующий раз, когда Зеленский прилетит в Вашингтон — если будет не в костюме с галстуком, то сразу загонять обратно в самолет, и домой», — отметил Дубинский.

По его словам, украинскому лидеру необходимо подумать над своим поведением и внешним видом.

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Ранее дизайнер Эльвира Гасанова сообщила, что образ Зеленского является частью послания, которое он хочет донести миру. Она добавила, что это не мода, а своего рода коммуникация.